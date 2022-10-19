Юморист Морозов задался вопросом, что употребляет Петросян

Юморист Александр Морозов восхитился энергичностью 77-летнего коллеги Евгения Петросяна. Он задался вопросом, что употребляет всегда жизнерадостный артист.
«Я его вялым никогда не видел. Не знаю, что он употребляет. Пьяным, кстати, тоже не видел. Его прет на трезвую голову. Видимо, от любви к жизни», — заявил Морозов порталу BLITZ+.
Он отметил, что Петросян настоящий фанат работы, которую считает своей жизнью. Где бы не появлялся юморист, он заряжает каждого человека позитивными эмоциями, а это качество есть не у всех.