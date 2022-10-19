Международные права на бренд водки Beluga были проданы за 75 млн долларов

Сделка по продаже международных прав на флагманский бренд водки Beluga обошлась холдингу Beluga Group в 75 млн долларов. При этом интеллектуальные права на напиток сохранились в России, отмечается в сообщении компании.
По мнению холдинга, реализация прав позволит улучшить показатели его ликвидности, что даст возможность продолжить принятую политику в области дивидендных выплат. В заявлении компании также подчеркивается, что сумма сделки превышает расчет ее стоимости, который выполнили независимые оценщики.
«В связи со сложившейся ситуацией Beluga Group осуществила сделку по продаже международных прав на бренд суперпремиальной водки Beluga, сохранив при этом интеллектуальные права на торговую марку в России», — уточнили в Beluga Group.
Бренд Beluga останется в продуктовом портфеле холдинга и на российском рынке. По результатам прошлого года, экспортные продажи водки Beluga составляли до 4% от выручки компании. В натуральным измерении они оцениваются в 2% от общих отгрузок.