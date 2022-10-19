Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Шафран призвала к бойкоту сбежавших артистов в случае их возвращения

Шоу-бизнес
Шафран призвала к бойкоту сбежавших артистов в случае их возвращения

Журналистка Анна Шафран предложила способ наказать сбежавших из России артистов, если они приедут обратно. Телеведущая призвала к бойкоту этих знаменитостей и их выступлений.

По мнению Шафран, публика должна проявить гражданскую позицию. Стенать, что сбежавшие артисты говорят антинародные вещи, недостаточно, уверена журналистка. При этом кто-то продолжает ходить на концерты покинувших страну звезд, отметила телеведущая.

«Вы перестаньте ходить, скажите "нет" этим людям, рублем ответьте. Это дело каждого из нас. Поэтому я призываю к бойкоту в отношении тех артистов, которые вернутся», — заявила Шафран в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Журналистка также назвала причину, по которой знаменитости покинули Россию. По словам телеведущей, уехавшие рассчитывали, что «этот корабль потонет», но их ожидания не сбылись.
шафран журналистка уехавшие артисты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду