Шафран призвала к бойкоту сбежавших артистов в случае их возвращения

Журналистка Анна Шафран предложила способ наказать сбежавших из России артистов, если они приедут обратно. Телеведущая призвала к бойкоту этих знаменитостей и их выступлений.
По мнению Шафран, публика должна проявить гражданскую позицию. Стенать, что сбежавшие артисты говорят антинародные вещи, недостаточно, уверена журналистка. При этом кто-то продолжает ходить на концерты покинувших страну звезд, отметила телеведущая.
«Вы перестаньте ходить, скажите "нет" этим людям, рублем ответьте. Это дело каждого из нас. Поэтому я призываю к бойкоту в отношении тех артистов, которые вернутся», — заявила Шафран в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Журналистка также назвала причину, по которой знаменитости покинули Россию. По словам телеведущей, уехавшие рассчитывали, что «этот корабль потонет», но их ожидания не сбылись.