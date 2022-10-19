Спрос на торговые площади начал расти в Волгоградской области

Отмечается, что с начала текущего года в восьми крупных торговых комплексах региона площадь арендованных помещений увеличилась на 3700 кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о росте спроса такого формата торговли и отсутствии сокращения деловой активности в ТЦ.