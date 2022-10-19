Спрос на торговые площади начал расти в Волгоградской области

Волгоградская область развивает все форматы торговли, включая онлайн и офлайн. В настоящее время на территории региона находятся 18,2 тыс. объектов розничной торговли, такие как продовольственные и непродовольственные магазины, торговые центры.
Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона регулярно осуществляет проверку состояния части торговой инфраструктуры, в том числе анализирует динамику арендопригодной площади ТЦ и доли незанятых площадей в них.
Отмечается, что с начала текущего года в восьми крупных торговых комплексах региона площадь арендованных помещений увеличилась на 3700 кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о росте спроса такого формата торговли и отсутствии сокращения деловой активности в ТЦ.