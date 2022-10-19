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Мировая премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» пройдет в Нигерии

Весь мир
Мировая премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» пройдет в Нигерии

Абуджа, 19 октября. Первый показ фильма студии Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда» состоится в Лагосе, крупнейшем африканском городе.

Walt Disney Company совместно с «Международным кинофестивалем Африки» (AFRIFF) и FilmOne Entertainment подтвердили, что премьера приключенческого фильма пройдет в Нигерии.

Выбор Лагоса площадкой для показа прокомментировали руководители FilmOne Entertainment (официальный дистрибьютор фильма на территории Западной Африки — Прим. ФАН) Мозеса Бабатопе и Кене Оквуоса:

«Сыграть важную роль в выпуске фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" в Западной Африке — это большая заслуга и важная веха для нас и всей команды FilmOne, которую будут помнить очень долго».

Скорую премьеру оценила и основательница AFRIFF. Она отметила, что данное событие имеет стратегическое значение для африканского кинематографа.

Индустрия развлечений на Черном континенте развивается не только в сфере кино. Ранее в ЮАР прошел Comic-con Africa — крупнейший фестиваль поп-культуры на материке.
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