В Сети появилось видео наезда Hyundai на пенсионерку с тростью на «зебре» в Петербурге

Водитель Hyundai сбил пожилую женщину с тростью, которая переходила дорогу на красный свет в Петербурге. Видео наезда иномарки на пенсионерку уже появилось в Сети.
Инцидент произошел в Московском районе. Судя по опубликованным кадрам, сначала на пенсионерку едва не наехал Volvo, но водитель автомобиля успел затормозить. Спустя секунду женщину сбил ехавший в соседнем ряду Hyundai, который впоследствии врезался в «немца».
В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.