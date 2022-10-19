В Сети появилось видео наезда Hyundai на пенсионерку с тростью на «зебре» в Петербурге

Инцидент произошел в Московском районе. Судя по опубликованным кадрам, сначала на пенсионерку едва не наехал Volvo, но водитель автомобиля успел затормозить. Спустя секунду женщину сбил ехавший в соседнем ряду Hyundai, который впоследствии врезался в «немца».