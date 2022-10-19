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В Сети появилось видео наезда Hyundai на пенсионерку с тростью на «зебре» в Петербурге

Происшествия
В Сети появилось видео наезда Hyundai на пенсионерку с тростью на «зебре» в Петербурге

Водитель Hyundai сбил пожилую женщину с тростью, которая переходила дорогу на красный свет в Петербурге. Видео наезда иномарки на пенсионерку уже появилось в Сети.

Инцидент произошел в Московском районе. Судя по опубликованным кадрам, сначала на пенсионерку едва не наехал Volvo, но водитель автомобиля успел затормозить. Спустя секунду женщину сбил ехавший в соседнем ряду Hyundai, который впоследствии врезался в «немца».

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
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