Жителей обстрелянного ВСУ Шебекино призвали покинуть приграничный район

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино и всего приграничного района уезжать на фоне обстрелов ВСУ.
В результате атаки со стороны Украины в Шебекино оказались разрушены несколько домов. Кроме того, оборваны линии электропередачи. СМИ сообщили о трех раненых в результате обстрела.
«Просим людей, проживающих в районе, подвергшемся обстрелу, временно покинуть территорию», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что при обстреле ВСУ пострадали принадлежащие детям-сиротам здания. Власти района продолжают обход придомовых территорий.