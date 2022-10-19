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Жителей обстрелянного ВСУ Шебекино призвали покинуть приграничный район

Общество
Жителей обстрелянного ВСУ Шебекино призвали покинуть приграничный район

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города Шебекино и всего приграничного района уезжать на фоне обстрелов ВСУ.

В результате атаки со стороны Украины в Шебекино оказались разрушены несколько домов. Кроме того, оборваны линии электропередачи. СМИ сообщили о трех раненых в результате обстрела.

«Просим людей, проживающих в районе, подвергшемся обстрелу, временно покинуть территорию», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что при обстреле ВСУ пострадали принадлежащие детям-сиротам здания. Власти района продолжают обход придомовых территорий.
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