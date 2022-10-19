Проблема отлова бродячих собак обострилась в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с июля месяца никто не занимается отловом бездомных собак. У мэрии города закончились средства, выделенные на эти цели.
Область ежегодно выделяет на отлов бродячих животных субвенцию в размере около восьми миллионов рублей, передает сетевое издание V-Tagile.ru. В этом году эти средства освоили досрочно: за первые шесть месяцев года было отловлено 1032 бездомных собаки. Однако жалобы на агрессивных животных продолжают поступать, поэтому в мэрии сейчас ищут деньги на заключение нового контракта.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов заверил, что в ближайшее время новый контракт будет заключен и отлов бродячих собак возобновится. Возможно, для этого придется выделить дополнительные средства из резервного фонда.