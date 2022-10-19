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Две мигрантки попали в больницу после налета грабителей в Петербурге

Происшествия
Две мигрантки попали в больницу после налета грабителей в Петербурге

Две уроженки Узбекистана подверглись нападению на улице Поликарпова в Петербурге. Женщинам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает 78.ru.

Одна из потерпевших обратилась в полицию и рассказала, что двое неизвестных избили ее с подругой. Помимо этого, злоумышленники сняли со своих жертв драгоценности и забрали деньги.

Известно, что одна из мигранток прибыла в РФ по гостевой визе и временно зарегистрирована в Подмосковье. Ее приятельница приехала в поисках работы и живет в Парголово.

Пострадавших госпитализировали. Стражи порядка устанавливают причастных к инциденту. Проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.
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