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Минобороны РФ: ВСУ попытались высадиться у Каховского водохранилища для захвата ЗАЭС

Армия
Минобороны РФ: ВСУ попытались высадиться у Каховского водохранилища для захвата ЗАЭС

Украинские националисты силами до двух рот в очередной раз попытались высадить десант у Каховского водохранилища с целью осуществить захват территории Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, для выполнения задачи украинская сторона задействовала 37 лодок и катеров, загруженных солдатами ВСУ. Известно, что попытка десанта прорваться к ЗАЭС была успешно предотвращена союзными силами, в результате чего потери противника составили свыше 90 человек личного состава ВСУ и 14 лодок. Жертв и разрушений на атомной электростанции нет, добавили в ведомстве.
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