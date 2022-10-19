Минобороны РФ: ВСУ попытались высадиться у Каховского водохранилища для захвата ЗАЭС

Согласно информации министерства, для выполнения задачи украинская сторона задействовала 37 лодок и катеров, загруженных солдатами ВСУ. Известно, что попытка десанта прорваться к ЗАЭС была успешно предотвращена союзными силами, в результате чего потери противника составили свыше 90 человек личного состава ВСУ и 14 лодок. Жертв и разрушений на атомной электростанции нет, добавили в ведомстве.