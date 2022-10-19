«Ночной охотник» успешно служит России

На вооружении ВС России доведенный до совершенства Ми-28Н «Ночной охотник», имеющий современное оснащение и мощное вооружение, стоит с 2013 года. Вертолет в военных условиях доказал свою эффективность и надежность. Сейчас российские ВКС располагают 90 машинами Ми-28Н. Есть еще 12 полнофункциональных учебных Ми-28УБ, которые в случае необходимости могут использоваться в качестве боевых.