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«Ночной охотник» успешно служит России

Технологии
«Ночной охотник» успешно служит России

Российский эксперт Александр Арефьев рассказал об одном из лучших ударных вертолетов ВСК России Ми-28Н, известном как «Ночной охотник».

По словам Арефьева, данный вертолет появился в результате ряда модернизаций и доработок специалистами конструкторского бюро М.Л. Миля машин еще советского периода. Вертолет в модификации «Ночной охотник» впервые поднялся в воздух в 1996 году. С 2009 года он подвергался дальнейшим модернизациям, сообщают «Нескучные технологии».

На вооружении ВС России доведенный до совершенства Ми-28Н «Ночной охотник», имеющий современное оснащение и мощное вооружение, стоит с 2013 года. Вертолет в военных условиях доказал свою эффективность и надежность. Сейчас российские ВКС располагают 90 машинами Ми-28Н. Есть еще 12 полнофункциональных учебных Ми-28УБ, которые в случае необходимости могут использоваться в качестве боевых.
вкс россия ми-28н
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