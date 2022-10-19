Труп мужчины обнаружили рядом с лодкой в Волге под Саратовом

Житель Вольска обнаружил тело неизвестного мужчины в реке Волге. Труп находился в пяти метрах от берега рядом с лодкой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.
Гражданину на вид около 40-50 лет, его личность выясняется. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить точную причину смерти. При осмотре видимых телесных повреждений не выявили.
В камчатском лесу нашли обугленные останки 34-летнего мужчины, передает Deita. К убийству оказалась причастна теща погибшего.