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Труп мужчины обнаружили рядом с лодкой в Волге под Саратовом

Происшествия
Труп мужчины обнаружили рядом с лодкой в Волге под Саратовом

Житель Вольска обнаружил тело неизвестного мужчины в реке Волге. Труп находился в пяти метрах от берега рядом с лодкой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Гражданину на вид около 40-50 лет, его личность выясняется. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить точную причину смерти. При осмотре видимых телесных повреждений не выявили.

В камчатском лесу нашли обугленные останки 34-летнего мужчины, передает Deita. К убийству оказалась причастна теща погибшего.
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