Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Байден закончил посвященное абортам выступление неуместной фразой

Политика
Байден закончил посвященное абортам выступление неуместной фразой

Президент Соединенных Штатов удивил американцев странной оговоркой во время выступления в поддержку движения Restore Roe, передает телеканал Fox News.

Глава Белого дома в очередной раз публично оконфузился, говоря о законе про аборты.

«Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду», — сказал Байден.

Однако в конце своей речи американский лидер зачем-то произнес неуместную фразу: «спасибо, извините меня».

Стоит отметить, что это далеко не первая неловкая ситуация, в которой оказался президент США. Недавно Байден испугал девочку-подростка, решив дать ей совет по отношениям с мужчинами.
байден сша аборты конфуз
Военкоры ФАН
Лучшие в аду