Байден закончил посвященное абортам выступление неуместной фразой

Президент Соединенных Штатов удивил американцев странной оговоркой во время выступления в поддержку движения Restore Roe, передает телеканал Fox News.
Глава Белого дома в очередной раз публично оконфузился, говоря о законе про аборты.
«Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду», — сказал Байден.
Однако в конце своей речи американский лидер зачем-то произнес неуместную фразу: «спасибо, извините меня».
Стоит отметить, что это далеко не первая неловкая ситуация, в которой оказался президент США. Недавно Байден испугал девочку-подростка, решив дать ей совет по отношениям с мужчинами.