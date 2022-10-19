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Минобороны: ВКС РФ за сутки поразили семь пунктов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Армия
Минобороны: ВКС РФ за сутки поразили семь пунктов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Российские военные за сутки поразили еще семь пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожской области при помощи оперативно-тактической и армейской авиации и ракетных войск.

О поражении очередных объектов противника сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ведомстве также уточнили, что удары были нанесены по 64 артиллерийским подразделениям противника, а также по 156 районам скопления живой силы и техники.

В Харьковской и Николаевской областях были ликвидированы еще три склада с боеприпасами для ВСУ.
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