Минобороны: ВКС РФ за сутки поразили семь пунктов ВСУ в ДНР и Запорожской области

О поражении очередных объектов противника сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ведомстве также уточнили, что удары были нанесены по 64 артиллерийским подразделениям противника, а также по 156 районам скопления живой силы и техники.