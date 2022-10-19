Варнаву заподозрили в беременности после предложения Хрусталева родить от него ребенка

Звезда Comedy Woman и актриса Екатерина Варнава спровоцировала слухи о беременности после слов ее коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Хрусталева о ребенке. Артистку заметили с округлившимся животом.
Хрусталев оставил провокационный комментарий под совместным фото с Варнавой. Шоумен пообещал, что будет ее содержать, если она родит от него ребенка.
После этого звезда Comedy Woman опубликовала в соцсетях новое видео с танцем. Актриса предстала перед подписчиками в черном обтягивающем наряде. Поклонники заметили, что у знаменитости наметился живот, и заподозрили ее в беременности.
«Похоже, будто вы в положении»;
«Уже успела забеременеть?»;
«И кто говорит, что вы худая?» — написали комментаторы.
Напомним, Варнаве пока так и не удалось познать радости материнства. По данным СМИ, несколько лет назад артистка смогла забеременеть, но тогда у нее случился выкидыш.
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