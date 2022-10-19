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Под Новгородом пенсионер открыл огонь по машине и ранил подростков из-за громкой музыки

Происшествия
Под Новгородом пенсионер открыл огонь по машине и ранил подростков из-за громкой музыки

В Новгородской области пенсионер выстрелил в автомобиль, в салоне которого находились трое подростков. В отношении 73-летнего стрелка из деревни Ращеп возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном СУ СКР.

Правоохранители считают, что пенсионер пришел в ярость от чрезмерно громкой музыки, которую слушала компания молодежи. Кроме того, сами подростки вели себя шумно. Мужчина взял ружье и выстрелил в багажник авто.

Вскоре в больницу с ранениями были доставлены девушка 2005 года рождения и юноша 2004 года рождения.
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