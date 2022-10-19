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Минобороны: ВКС РФ атаковали два подразделения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Армия
Минобороны: ВКС РФ атаковали два подразделения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Экипажи ВКС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса ракетным ударом ликвидировали подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении российской авиацией также уничтожены позиции формирования наемников «Иностранный легион». Всего в результате действий ВКС РФ ликвидировано восемь вражеских бронемашин, 12 автомобилей, свыше 120 иностранных наемников и украинских националистов.
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