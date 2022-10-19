Минобороны: ВКС РФ атаковали два подразделения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В сообщении военного ведомства отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении российской авиацией также уничтожены позиции формирования наемников «Иностранный легион». Всего в результате действий ВКС РФ ликвидировано восемь вражеских бронемашин, 12 автомобилей, свыше 120 иностранных наемников и украинских националистов.