Политолог Джаралла: под Херсоном предстоит генеральное сражение с карателями из ВСУ

По данным российских военкоров, 19 октября началось движение ВСУ на Херсонском направлении. Украинские части продвигаются в направлении Новая Каменка – Берислав в составе двух батальонов, их поддерживает ствольная артиллерия и БПЛА. Российский политолог Владимир Джаралла высказал ФАН свое видение развития ситуации вокруг Херсона.
Власти Херсонской области подтвердили, что украинские войска начали наступление на этих направлениях. Как сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, в наступлении участвуют до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады. В воздухе замечены большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный беспилотник «Байрактар».
Ранее началась эвакуация мирного населения и администрации Херсона на левый берег Днепра. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти региона намерены перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек. Перемещение мирных жителей из правобережной части Херсонщины займет около шести дней. В речном порту города уже стоят катера с людьми, которые готовы отправиться на левый берег, но напряженности в городе нет. Также Владимир Сальдо заявил, что Херсон сдавать никто не намерен.
Также 19 октября стало известно, что на семь дней закрывается въезд всех гражданских лиц в Херсонскую область. Отныне въезд в регион будет разрешен только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний. Тем временем в Херсоне ведется работа по увеличению пропускной способности паромных переправ для перевозки жителей на другой берег Днепра, он организован за счет федерального бюджета.
При этом более 5 тысяч человек уже выехали из Херсона за последние два дня.
В целом, по данным властей, из региона уехали почти 40% жителей Херсонской области. Для размещения жителей Херсона, выезжающих из города, подготовлены дома отдыха на морском побережье. Тем временем в Херсоне проводится подомовой обход жителей с просьбой выехать на случай прорыва дамбы из-за ударов ВСУ. Населенные пункты Херсонской области могут попасть под подтопление в случае прорыва дамбы, но вода в любом случае не поднимется выше чем на 1,5 метра.
Российский политолог Владимир Джаралла высказал ФАН свое видение возможного развития ситуации вокруг Херсона.
«К сожалению, в ситуации с Херсоном все становится слишком серьезно. В целом, с момента начала частичной мобилизации в России военная спецоперация перестала быть для многих неким далеким событием, которое "происходит где-то там", оно волей-неволей стало близким, затронувшим жизни очень многих людей и семей. Поведение российской власти показывает, что руководством РФ и Минобороны сделаны все необходимые выводы из предшествующих этапов спецоперации, произошли серьезные изменения в тактике и стратегии ведения боевых действий. В частности, стало очевидно, что в ходе наступления украинской армии карателей неизбежны штурмы больших городов, контролируемых РФ, с разрушениями и жертвами. Поэтому руководством Минобороны РФ было принято тяжелое решение, прежде всего, с эмоциональной точки зрения — об эвакуации населения из региона. Это вынужденная, но крайне необходимая мера», — указал аналитик.
Джаралла также подчеркнул — первое же интервью нового командующего спецоперацией, генерала Сергея Суровикина показало, что перед нами реальный военный специалист высокого класса.
«Очевидно, что в Минобороны РФ прекрасно понимают все риски, связанные с обороной Херсона, и действуют в соответствии с ними. Власти и военные наконец-то начали разговаривать с россиянами открыто и по-взрослому. Это помогает пониманию и поддержке людьми происходящего, — отметил Владимир Джаралла. — Судя по всему, на Николаевско-Криворожском направлении предстоит генеральное сражение с карателями из ВСУ и будут сражаться до последнего. Я не сомневаюсь, что победа будет за армией России. Сейчас наше руководство показывает, что жизни людей для него — превыше всего. Поэтому на наших глазах происходит массовая эвакуация из Херсонской области, а Россия готовится к тому тяжелейшему сражению, которое нам предстоит».
Напомним, 17 октября командующий военной спецоперацией РФ Сергей Суровикин дал первое интервью, в котором заявил — дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, «она непростая, и не исключено принятие непростых решений». Сейчас Объединенная группировка войск наращивает боевой и численный состав соединений и воинских частей, создает дополнительные резервы, оборудует оборонительные рубежи и позиции по всей линии боевого соприкосновения. Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, сообщил командующий.