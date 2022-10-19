Политолог Джаралла: под Херсоном предстоит генеральное сражение с карателями из ВСУ

Ранее началась эвакуация мирного населения и администрации Херсона на левый берег Днепра. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти региона намерены перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек. Перемещение мирных жителей из правобережной части Херсонщины займет около шести дней. В речном порту города уже стоят катера с людьми, которые готовы отправиться на левый берег, но напряженности в городе нет. Также Владимир Сальдо заявил, что Херсон сдавать никто не намерен.