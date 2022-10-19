Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 40 солдат ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении продолжаются боевые действия. ВС РФ обстреляли при помощи артиллерии пункты дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников.
Были поражены пункты противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое в Харьковской области, о чем 19 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнили в ведомстве.
Российская авиация тем временем поразила в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское и Трифоновка подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.