Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 40 солдат ВСУ на Купянском направлении

Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 40 солдат ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении продолжаются боевые действия. ВС РФ обстреляли при помощи артиллерии пункты дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников.

Были поражены пункты противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое в Харьковской области, о чем 19 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнили в ведомстве.

Российская авиация тем временем поразила в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское и Трифоновка подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
купянское направление всу спецоперация брифинг
Военкоры ФАН
Лучшие в аду