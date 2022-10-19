Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Госдумы Свищев предложил внести спортсменов из новых территорий в пул ФМБА

Спорт
Депутат Госдумы Свищев предложил внести спортсменов из новых территорий в пул ФМБА

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев инициировал внесение спортсменов из новых территорий России в пул Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Дмитрий Свищев предложил главе управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА Татьяне Пушкиной внести спортсменов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пул агентства. С соответствующей инициативой председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту выступил в ходе заседания 19 октября.

«Давайте внесем в протокол необходимость включения спортсменов из четырех областей в пул ФМБА. Также много спортсменов принимают участие в СВО. Надо сделать так, чтобы им была оказана всяческая поддержка в реабилитации и возвращении в обычную жизнь», — отметил Свищев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон ратифицирующий договор о принятии четырех новых территорий в состав России.
дмитрий свищев новые территории свищев фмба спорт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду