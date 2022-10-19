Депутат Госдумы Свищев предложил внести спортсменов из новых территорий в пул ФМБА

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев инициировал внесение спортсменов из новых территорий России в пул Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Дмитрий Свищев предложил главе управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА Татьяне Пушкиной внести спортсменов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пул агентства. С соответствующей инициативой председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту выступил в ходе заседания 19 октября.
«Давайте внесем в протокол необходимость включения спортсменов из четырех областей в пул ФМБА. Также много спортсменов принимают участие в СВО. Надо сделать так, чтобы им была оказана всяческая поддержка в реабилитации и возвращении в обычную жизнь», — отметил Свищев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон ратифицирующий договор о принятии четырех новых территорий в состав России.