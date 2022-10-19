Депутат Госдумы Свищев предложил внести спортсменов из новых территорий в пул ФМБА

Дмитрий Свищев предложил главе управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА Татьяне Пушкиной внести спортсменов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пул агентства. С соответствующей инициативой председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту выступил в ходе заседания 19 октября.