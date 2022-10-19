АТОР: отдых на турецких курортах в 2023 году может стать дороже на 20%

Стоимость отдыха в Турции в следующем году может вырасти до отметки в 20%, сообщает пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Турецкие отели уже начали заключать с туроператорами контракты на 2023 год. Однако стоимость проживания в них увеличится на 15−20% по сравнению с показателями текущего года. Вице-президент федерации отельеров Турции Бюлент Бюльбюльоглу уже заявил, что многие иностранцы стали сокращать продолжительность своего отдыха на фоне роста цен.
Аналитики также добавили, что в октябре стоимость авиабилетов из РФ в Турцию снизилась в семь раз. Сейчас турист может заплатить за полет из Москвы или Санкт-Петербурга примерно 20 тыс. рублей, хотя в сентябре стоимость стыковочных перелетов начиналась от 178,5 тыс. рублей на человека.