АТОР: отдых на турецких курортах в 2023 году может стать дороже на 20%

Аналитики также добавили, что в октябре стоимость авиабилетов из РФ в Турцию снизилась в семь раз. Сейчас турист может заплатить за полет из Москвы или Санкт-Петербурга примерно 20 тыс. рублей, хотя в сентябре стоимость стыковочных перелетов начиналась от 178,5 тыс. рублей на человека.