Ученые ЮФУ открыли новые пути получения недорогих и перспективных катализаторов

Новые механизмы получения высокоэффективных катализаторов для топливных элементов, которые будут безопасно применяться в промышленности, открыли молодые ученые Южного федерального университета.
В настоящее время водород стал важнейшей составляющей политики перехода в углеродно-нейтральное состояние энергетики России. Перспективными материалами для топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМТЭ) являются катализаторы на основе платины. Однако существует ряд нерешенных вопросов, отметили ученые.
«Известно, что биметаллические наночастицы подвергаются растворению неблагородного металла в ходе работы катализатора, что может вывести топливный элемент из строя, поэтому важно обезопасить устройство от этого негативного эффекта уже на стадии дизайна катализатора», — рассказала сотрудница лаборатории «Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики» Химического факультета ЮФУ Анастасия Алексеенко.
Для решения этой проблемы молодые специалисты провели исследование, в ходе которого удалось получить недорогой и перспективный катализатор с не меняющимся при эксплуатации составом.
«Благодаря проведенному исследованию мы открываем пути для получения высокоэффективных катализаторов, которые будут безопасно применяться в ТЭ и демонстрировать превосходные характеристики», — отметила Алексеенко.
Эксперимент, проведенный молодыми учеными в составе Анастасии Алексеенко, Ангелины Павлец, Ильи Панкова, Анатолия Никольского и Алексея Козакова, выполнен при поддержке Минобрнауки РФ.