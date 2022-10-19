Ученые ЮФУ открыли новые пути получения недорогих и перспективных катализаторов

В настоящее время водород стал важнейшей составляющей политики перехода в углеродно-нейтральное состояние энергетики России. Перспективными материалами для топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМТЭ) являются катализаторы на основе платины. Однако существует ряд нерешенных вопросов, отметили ученые.