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Сотрудница полиции получила условный срок по делу о смерти ребенка под Новосибирском

Происшествия
Сотрудница полиции получила условный срок по делу о смерти ребенка под Новосибирском

Уволенная сотрудница полиции из инспекции ПДН предстала перед судом в Новосибирской области. Она признана виновной в халатности, которая повлекла смерть ребенка.

Правоохранители установили, что в течение почти двух лет маленький мальчик жил в условиях, которые угрожали его жизни. Мать малыша не выполняла свои обязанности по воспитанию ребенка. Отчим имел склонность к садизму.

Оба злоумышленника издевались над малышом, но инспектор ПДН халатно отнеслась к своим обязанностям и не обеспечила защиту потерпевшего. Весной прошлого года мать и отчим убили ребенка.

Бывшая сотрудница полиции получила два года лишения свободы условно.
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