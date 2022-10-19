Сотрудница полиции получила условный срок по делу о смерти ребенка под Новосибирском

Уволенная сотрудница полиции из инспекции ПДН предстала перед судом в Новосибирской области. Она признана виновной в халатности, которая повлекла смерть ребенка.
Правоохранители установили, что в течение почти двух лет маленький мальчик жил в условиях, которые угрожали его жизни. Мать малыша не выполняла свои обязанности по воспитанию ребенка. Отчим имел склонность к садизму.
Оба злоумышленника издевались над малышом, но инспектор ПДН халатно отнеслась к своим обязанностям и не обеспечила защиту потерпевшего. Весной прошлого года мать и отчим убили ребенка.
Бывшая сотрудница полиции получила два года лишения свободы условно.