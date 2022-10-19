Politico: Белый дом намерен свести на нет возможность встречи Путина и Байдена на G20

Белый дом работает над тем, чтобы не допустить встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом на саммите G20 в Индонезии. Информацию передали корреспонденты Politico.
По их данным, американские чиновники пытаются сделать так, чтобы шанс какого-либо пересечения Путина и Байдена на мероприятии «Большой двадцатки» на Бали сводился к нулю.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что предложения о контактах Москвы и Вашингтона на высшем уровне пока отсутствуют. Таким образом он ответил на вопрос о возможности встречи российского и американского лидеров на саммите «Группы двадцати».