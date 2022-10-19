Politico: Белый дом намерен свести на нет возможность встречи Путина и Байдена на G20

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что предложения о контактах Москвы и Вашингтона на высшем уровне пока отсутствуют. Таким образом он ответил на вопрос о возможности встречи российского и американского лидеров на саммите «Группы двадцати».