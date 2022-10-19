Минобороны РФ показало на видео работу РЭБ «Леер-3» в ходе спецоперации на Украине

Российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса успешно используют комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3».
Видеорепортаж о применении РЭБ «Леер-3» на Украине опубликовало Минобороны РФ.
«Такая аппаратура позволяет блокировать работу любых устройств в определенных диапазонах на удалении до 30 километров, а также дает возможность рассылать абонентам ложные сообщения», — отмечается в сюжете.
С помощью РЭБ «Леер-3» выявляются точные координаты вражеских позиций, которым наносится огневое поражение беспилотниками «Орлан-10» и артиллерией ВС РФ, отметили в Минобороны.
Ранее генерал армии Сергей Суровикин рассказал об обстановке в зоне СВО, об этом информировал «Царьград».