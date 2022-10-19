Блогер Манукян: Европа превращается из сада в джунгли

Европа давно зачахла, а от прежней «сказки» не осталось и следа. Более того, некогда цветущей оранжерее грозит холод, дефицит энергоресурсов и всесторонний упадок. Таким мнением с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сравнил континентальный союз западных стран с садом, окруженным джунглями. После резкой критики в его адрес и посыпавшихся обвинений в неоколониализме, чиновник попросил прощение и сказал, что его неправильно поняли.
Журналист Вадим Манукян полагает, что многое изменилось в этом мире. Некогда процветающий романо-германский конгломерат вошел в зону турбулентности.
«Ну какая Европа — сад? Люди выходят на многотысячные митинги с требованием, чтобы руководители их стран повернулись к ним передом, а не как все последние месяцы. Они прекрасно понимают, что приближается зима, а в это время совершаются диверсии, в результате которых их лишают газа. Повышаются цены, и население не знает, как платить за коммуналку. У них нет возможности, как раньше, обеспечивать себя и поддерживать привычный образ жизни», — отметил блогер.
Собеседник опирается не только на новости прессы, но и личный опыт. Образ, созданный массовой культурой, разбивается вдребезги при соприкосновении с реальностью.
«Посещал я Европу. Париж скорее напоминает джунгли. Летом это какое-то грязное место, абсолютно не похожее на те сказочные истории о том, как красива французская столица. Там проводятся какие-то странные ЛГБТ-мероприятия, типа Олимпиады. Да кому такой сад нужен? Он превращается в непроходимые джунгли», — сказал Манукян.
Специалист обратил внимание на пагубную привязанность континентального объединения к заокеанскому гегемону в лице США. Также он раскритиковал и самого главу дипломатического ведомства.
«Жозеп Боррель — это вообще какое-то недоразумение. Все его заявления выглядят очень странно и нелогично. Это один из самых неадекватных руководителей ЕС. С Европой все очень плохо, она уже никакой не сад, а джунгли», — констатировал блогер.
Ранее политолог Владимир Шаповалов указал на то, что стратегов из Вашингтона не волнует судьба украинцев. Бывшая УССР может превратиться в дикое поле.