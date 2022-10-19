Блогер Манукян: Европа превращается из сада в джунгли

Европа давно зачахла, а от прежней «сказки» не осталось и следа. Более того, некогда цветущей оранжерее грозит холод, дефицит энергоресурсов и всесторонний упадок. Таким мнением с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.