Власти Запорожской области не видят причин для эвакуации населения

Причин для экстренной эвакуации населения Запорожской области пока нет, поскольку ситуация на фронте под контролем ВС РФ, заявили СМИ представители администрации региона.
В среду представители администрации подтвердили РИА Новости, что власти не видят предпосылок к экстренной эвакуации. Все попытки украинских военных прорвать оборону встречают сопротивление ВС РФ.
Российское военное командование также не намерено сдавать Херсон ВСУ вопреки некоторым сообщениям, о чем заявил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.