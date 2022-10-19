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Стали известны подробности первых похорон жертв крушения самолета в Ейске

Общество
Стали известны подробности первых похорон жертв крушения самолета в Ейске

Первые похороны граждан, погибших в результате крушения самолета в Ейске, пройдут 20 октября. Подробности приводит корреспондент ФАН.

Сообщается, что похороны семерых членов семьи Ищенко состоятся в 12:00 по московскому времени. Траурная церемония пройдет на новом кладбище Ейска.

Расходы по организации похорон погибших оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района. Размер выделяемых средств составит до 50 тыс. рублей на человека.

Около жилого дома в Ейске, где упал самолет Су-34, ранее появился стихийный мемориал. Горожане несут к месту трагедии цветы и игрушки.
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