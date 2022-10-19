Стали известны подробности первых похорон жертв крушения самолета в Ейске

Первые похороны граждан, погибших в результате крушения самолета в Ейске, пройдут 20 октября. Подробности приводит корреспондент ФАН.
Сообщается, что похороны семерых членов семьи Ищенко состоятся в 12:00 по московскому времени. Траурная церемония пройдет на новом кладбище Ейска.
Расходы по организации похорон погибших оплатят из резервного фонда Ейского городского поселения и бюджета Ейского района. Размер выделяемых средств составит до 50 тыс. рублей на человека.
Около жилого дома в Ейске, где упал самолет Су-34, ранее появился стихийный мемориал. Горожане несут к месту трагедии цветы и игрушки.