Убийца бизнесмена подстрелил полицейского во время задержания в Ростове-на-Дону

Расследование дела об убийстве 33-летнего бизнесмена в Ростове-на-Дону завершилось расстрелом главного подозреваемого. Злоумышленника пришлось ликвидировать, поскольку он оказал сопротивление при задержании, пишет пресс-служба областного СК.
Инцидент произошел 18 октября в овощном павильоне на Стартовой улице. Застрелив предпринимателя, мужчина сбежал. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В тот же день его вычислили сотрудники полиции. При задержании преступник извернулся и выстрелил два раза. Одна пуля попала в руку одного из правоохранителей, а другая влетела в бронежилет второго стража порядка. Защищаясь, полицейские открыли ответный огонь, в результате чего фигурант был убит.