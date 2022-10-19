Убийца бизнесмена подстрелил полицейского во время задержания в Ростове-на-Дону

В тот же день его вычислили сотрудники полиции. При задержании преступник извернулся и выстрелил два раза. Одна пуля попала в руку одного из правоохранителей, а другая влетела в бронежилет второго стража порядка. Защищаясь, полицейские открыли ответный огонь, в результате чего фигурант был убит.