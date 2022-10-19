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Подростка отправили в колонию за 100 ножевых ранений семейной паре в Тюмени

Происшествия
Подростка отправили в колонию за 100 ножевых ранений семейной паре в Тюмени

Суд вынес приговор 17-летнему жителю Тюмени. Злоумышленник отправлен в колонию за нападение на супружескую пару, сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Преступление было совершено нынешним летом. Фигурант пришел в гости к супругам. Застолье сопровождалось распитием спиртного. Потерпевшая вскоре пошла спать. Между гостем и хозяином произошел конфликт. Юноша схватил нож и начал бить оппонента. Эксперты потом насчитали на трупе 80 ран.

Затем он избил жену убитого, после чего нанес ей 20 ударов ножом. Душегуб получил девять лет и девять месяцев лишения свободы.
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