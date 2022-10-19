Как отсутствие отца в детстве влияет на дальнейшую жизнь девочки

В таком случае возможно два сценария развития событий: девушка останется одна, потому что в ней заложен страх к мужчинам. Во втором случае, она может выйти замуж и завести детей, но гармоничного брака не получится из-за частых разборок и скандалов. Это связано с тем, что восприятие мужчины идет через негатив.