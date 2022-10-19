Как отсутствие отца в детстве влияет на дальнейшую жизнь девочки

Уход отца из семьи, либо его изначальное отсутствие в жизни дочери, оказывает определенное влияние на ее будущую жизнь и взаимоотношения с противоположным полом. Психолог Марианна Абравитова рассказала о возможных сценариях жизни девочки, выросшей без мужского внимания.
«Если девочка растет в гармоничной обстановке, а мать старается сделать ее жизнь социальной, то есть она часто бывает, например, в каких-то походах, где много мужчин, где все они благостно заряжены, где дружественная обстановка, а благодаря этому ребенок растет и видит здоровых и нормальных мужчин с такими же отношениями, то нельзя сказать, что обязательно будет какая-то травма и она будет строить неправильно отношения с мужчиной», — объясняет психолог.
Однако в детстве ребенок может столкнуться с получением некорректных установок.
«Но если сама мать заряжена в отношении мужчины негативно, если она это транслирует, старается все время оберегать дочь от мужского влияния, либо проговаривать какие-то нехорошие вещи о мужчинах, либо конкретно говорит: "какой у тебя был плохой отец", то здесь обеспечена установка бессознательной программы девочки и с этой программой ни о какой гармонии в личной жизни речи не идет», — считает Марианна Абравитова.
В таком случае возможно два сценария развития событий: девушка останется одна, потому что в ней заложен страх к мужчинам. Во втором случае, она может выйти замуж и завести детей, но гармоничного брака не получится из-за частых разборок и скандалов. Это связано с тем, что восприятие мужчины идет через негатив.
«В основном такую гармонию соблюсти при отсутствии отца редко кому удается, если девочка растет с матерью или с бабушкой. Поэтому такие девочки выходят в жизнь с "исковерканными" внутренними программами в отношении мужчин. Отсюда огромное количество разводов. Каждый второй брак — это развод именно потому, что люди просто не готовы правильно воспринять брак, то есть понимание брака отсутствует как таковое вообще», — заявила эксперт.
Справиться с этим можно не только при помощи квалифицированного специалиста, но и самостоятельно путем осознания собственных проблем.
«Если человек умный, если он понимает свою проблему, то он может ее осознать. Когда мы что-то бессознательное осознаем — очень многие проблемы просто уходят. Но если человеку не хватает понимания для осознания своей проблемы, тогда люди идут к психологу. И если человеку повезло, он попал к хорошему специалисту, то все эти вещи прорабатываются достаточно быстро, потому что существуют отработанные десятилетиями методики. После этого люди начинают жить нормальной жизнью», — рассказала психолог.
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