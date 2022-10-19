Оливия Уайлд рассекретила заправку для салата после подробностей скандала с изменой мужу

Актриса Оливия Уайлд рассекретила знаменитую заправку для салата после подробностей скандала с изменой мужу Джейсону Судейкису, о которой рассказала бывшая няня семьи.
Уайлд в социальных сетях опубликовала рецепт той самой заправки, чем насмешила поклонников. Он гласит, что необходимо смешать две ложки дижонской горчицы, две ложки винного уксуса, взбить вилкой и влить шесть столовых ложек оливкового масла. Актриса написала, что заправка идеально подойдет к рукколе.
Ранее бывшая няня семьи дала большое интервью, в котором рассказала ужасные подробности работы в доме Уайлд. По ее словам, сама страшная ссора между актрисой и ее мужем произошла из-за вкуснейшего салата, который она якобы несла к любовнику. Но Судейкис не хотел лишаться вкусного блюда и лег под машину Уайлд, чтобы она не уехала.