Треть опрошенных россиян откладывает более 30% зарплаты каждый месяц

Треть граждан России откладывает более 30% от суммы заработка, еще треть откладывает меньше, оставшаяся часть общества не копит денег. Такие сведения предоставили аналитики финансовых сервисов Platforma, передают «Известия».
Издание сообщило и о других результатах статистического исследования. Стало известно, что только около половины заемщиков в России могут в срок оплачивать ежемесячные платежи по кредитной карте.
Сообщается, что около 40% опрошенных за последние три года лишь один раз брали кредит. Несколько раз это делал 41% респондентов. При этом существует прослойка россиян, которая оказывается вынуждена постоянно брать кредиты. Подобные граждане составляют 7% от участников опроса.