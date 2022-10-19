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Треть опрошенных россиян откладывает более 30% зарплаты каждый месяц

Экономика
Треть опрошенных россиян откладывает более 30% зарплаты каждый месяц

Треть граждан России откладывает более 30% от суммы заработка, еще треть откладывает меньше, оставшаяся часть общества не копит денег. Такие сведения предоставили аналитики финансовых сервисов Platforma, передают «Известия».

Издание сообщило и о других результатах статистического исследования. Стало известно, что только около половины заемщиков в России могут в срок оплачивать ежемесячные платежи по кредитной карте.

Сообщается, что около 40% опрошенных за последние три года лишь один раз брали кредит. Несколько раз это делал 41% респондентов. При этом существует прослойка россиян, которая оказывается вынуждена постоянно брать кредиты. Подобные граждане составляют 7% от участников опроса.
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