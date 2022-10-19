Треть опрошенных россиян откладывает более 30% зарплаты каждый месяц

Сообщается, что около 40% опрошенных за последние три года лишь один раз брали кредит. Несколько раз это делал 41% респондентов. При этом существует прослойка россиян, которая оказывается вынуждена постоянно брать кредиты. Подобные граждане составляют 7% от участников опроса.