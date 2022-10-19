Роза Сябитова объяснила, почему успешные женщины не хотят выходить замуж

Главная сваха страны Роза Сябитова объяснила, почему успешные женщины не стремятся выходить замуж. По ее словам, все дело в мужском характере.
«Такие женщины обладают, как правило, мужским характером, жесткие прагматики, способные устоять на ногах при любых ударах судьбы. Это качество женщины не является приоритетным для успешного мужчины, который ищет себе жену», — написала Сябитова в Telegram-канале.
Она отметила, что в обществе до сих пор преобладает стереотип об обязательном замужестве для каждой женщины. Поэтому представительницы слабого пола, которые ценят свою независимость, постоянно ощущают психологическое давление.