Абсолютная экономическая блокада: профессор Межевич об ответе Эстонии на признание РФ «террористом»

Фактически решение парламента Эстонии равно объявлению войны. Однако не стоит идти на провокацию. Ответные меры должны лежать в исключительно экономической плоскости. При этом ответ должен быть максимально жестким. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал профессор ФМО СПБГУ Николай Межевич.