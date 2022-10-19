Абсолютная экономическая блокада: профессор Межевич об ответе Эстонии на признание РФ «террористом»

Фактически решение парламента Эстонии равно объявлению войны. Однако не стоит идти на провокацию. Ответные меры должны лежать в исключительно экономической плоскости. При этом ответ должен быть максимально жестким. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал профессор ФМО СПБГУ Николай Межевич.
Вчера, 18 октября, парламент Эстонии принял решение признать Россию «государством-террористом». «За» проголосовали 88 депутатов. Ни один не выступил «против» или воздержался.
«Безусловно, Россия должна реагировать на подобные заявления. Я бы сказал, это не заявление, это вполне конкретное действие. Это фактическое объявление войны. Но тут возникает вопрос — почему "облезлый прибалтийский шакал" проявляет такое внимание к гораздо более сильному противнику? Почему он провоцирует гораздо более сильного противника? Ведь понятно, что территория Эстонии, Латвии, Литвы не обороняема в любом военном конфликте. Об этом впервые доложили канцлеру Отто фон Бисмарку еще в конце XIX века, когда некоторые немецкие генералы, обрадованные победами над Францией, Данией и Австро-Венгрией предлагали ему "поработать над Россией". Он попросил подготовить документы и генералы вынуждены были признать, что боевые действия по захвату остзейской немецкой Прибалтики начать можно, но оборонять их невозможно, а война неизбежно придет на территорию Восточной Пруссии и всей Германии. Это абсолютная правда. Тем не менее нам нельзя отвечать военной силой. Именно потому, что нас к этому настойчиво подталкивают. Нам нужно иначе поступить. А именно полная экономическая блокада. Любой предприниматель, любой бизнесмен, продавший туда 100 грамм бензина, связку дров и килограмм зерна должен рассматриваться как человек, совершивший государственную измену и получить срок. Чем больше он продал, тем больше срок. В Прибалтике должна быть объявлена полная, абсолютная экономическая блокада. Контрольно-пропускные пункты свою работу должны прекратить, отправку грузов остановить. Все энергомосты отключить. Поставки газа, которые по кривым схемам продолжаются тоже прекратить. Воду в Нарвском водохранилище спустить», — высказал свою личную точку зрения эксперт.
Напомним, что в начале августа аналогичное решение принял и сейм Латвийской республики.