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Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

Весь мир
Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

Вашингтон, 19 октября. Администрация Байдена предоставит Тайваню военную помощь на 10 миллиардов долларов. Такой пункт был включен американскими сенаторами в проект Закона о разрешении национальной обороны на 2023 год.

Соответствующую поправку в текст документа внес председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид. При этом было принято решение вдвое — с 5 до 10 миллиардов долларов — увеличить ассигнования, которые предполагается выделить Тайбэю в течение финансового года. Ожидается, что Сенат в полном составе проголосует за предложенный вариант законопроекта, включая положения об обороне Тайваня. Голосование ожидается после того, как законодатели вернутся в Вашингтон после ноябрьских промежуточных выборов.

Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

Предполагается, что законом будет предусмотрено приоритетное право Тайваня на приобретение и доставку вооружений от американских производителей, а также приоритетную передачу Тайбэю избыточных оборонных товаров из США.

Помимо прочего, новый закон позволяет президенту Соединенных Штатов создать Азиатско-Тихоокеанский «региональный резерв на случай непредвиденных обстоятельств», выделяя 500 миллионов долларов в год на финансирование этих запасов до 2025 года.

На фоне рассмотрения Закона о разрешении национальной обороны госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай принял решение о силовом решении тайваньского вопроса в «гораздо более сжатые сроки», чем предполагалось ранее. К таким выводам он пришел после речи председателя КПК Си Цзиньпина, который в ходе выступления на ХХ съезде КПК подтвердил решимость курса на воссоединение с Тайванем. По его словам, несмотря на то, что приоритетным является мирное воссоединение, не исключены и более решительные шаги.

Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов
«Мы оставляем за собой право принять все необходимые меры», — заявил Си Цзинпин.

По мнению Блинкена, Пекин принял «фундаментальное решение и полон решимости добиваться воссоединения в гораздо более сжаты сроки». В то же время он не стал уточнять подробности.

МИД КНР в свою очередь раскритиковал заявления Блинкена, а также стремление США усилить военную поддержку Тайваня. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал США за продажу Тайваню современного оружия и обвинил администрацию Байдена в поощрении движения острова к формальной независимости.

«Решение тайваньского вопроса — это дело китайцев, вопрос, который должен быть решен самими китайцами. Мы готовы создать огромное пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности в любой форме», — заявил Ван Вэньбинь в ходе брифинга.
Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

Как отмечают эксперты, Вашингтон регулярно обвиняет Пекин в подрыве баланса сил в Тайваньском проливе. В то же время именно на США лежит ответственность за эскалацию напряженности между КНР и Тайванем, поскольку действия официальных лиц Соединенных Штатов нарушают официальную политику «единого Китая», которой придерживается Вашингтон.

В то же время со стороны Пекина заявления о силовом варианте решения вопроса Тайваня звучат гораздо реже, чем со стороны администрации Байдена.

В Госдепартаменте США отказались давать официальные комментарии в связи с заявлениями Блинкена. Таким образом остается неясным, является ли высказывание госсекретаря официальной позицией администрации Соединенных Штатов.

Ранее Дальневосточного федерального университета Андрей Губин предположил, что руководство КНР санкционирует силовую акцию против Тайваня в случае провозглашения островом независимости.
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