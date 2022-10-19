Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

Вашингтон, 19 октября. Администрация Байдена предоставит Тайваню военную помощь на 10 миллиардов долларов. Такой пункт был включен американскими сенаторами в проект Закона о разрешении национальной обороны на 2023 год.
Соответствующую поправку в текст документа внес председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид. При этом было принято решение вдвое — с 5 до 10 миллиардов долларов — увеличить ассигнования, которые предполагается выделить Тайбэю в течение финансового года. Ожидается, что Сенат в полном составе проголосует за предложенный вариант законопроекта, включая положения об обороне Тайваня. Голосование ожидается после того, как законодатели вернутся в Вашингтон после ноябрьских промежуточных выборов.
Предполагается, что законом будет предусмотрено приоритетное право Тайваня на приобретение и доставку вооружений от американских производителей, а также приоритетную передачу Тайбэю избыточных оборонных товаров из США.
Помимо прочего, новый закон позволяет президенту Соединенных Штатов создать Азиатско-Тихоокеанский «региональный резерв на случай непредвиденных обстоятельств», выделяя 500 миллионов долларов в год на финансирование этих запасов до 2025 года.
На фоне рассмотрения Закона о разрешении национальной обороны госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай принял решение о силовом решении тайваньского вопроса в «гораздо более сжатые сроки», чем предполагалось ранее. К таким выводам он пришел после речи председателя КПК Си Цзиньпина, который в ходе выступления на ХХ съезде КПК подтвердил решимость курса на воссоединение с Тайванем. По его словам, несмотря на то, что приоритетным является мирное воссоединение, не исключены и более решительные шаги.
«Мы оставляем за собой право принять все необходимые меры», — заявил Си Цзинпин.
По мнению Блинкена, Пекин принял «фундаментальное решение и полон решимости добиваться воссоединения в гораздо более сжаты сроки». В то же время он не стал уточнять подробности.
МИД КНР в свою очередь раскритиковал заявления Блинкена, а также стремление США усилить военную поддержку Тайваня. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал США за продажу Тайваню современного оружия и обвинил администрацию Байдена в поощрении движения острова к формальной независимости.
«Решение тайваньского вопроса — это дело китайцев, вопрос, который должен быть решен самими китайцами. Мы готовы создать огромное пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности в любой форме», — заявил Ван Вэньбинь в ходе брифинга.
Как отмечают эксперты, Вашингтон регулярно обвиняет Пекин в подрыве баланса сил в Тайваньском проливе. В то же время именно на США лежит ответственность за эскалацию напряженности между КНР и Тайванем, поскольку действия официальных лиц Соединенных Штатов нарушают официальную политику «единого Китая», которой придерживается Вашингтон.
В то же время со стороны Пекина заявления о силовом варианте решения вопроса Тайваня звучат гораздо реже, чем со стороны администрации Байдена.
В Госдепартаменте США отказались давать официальные комментарии в связи с заявлениями Блинкена. Таким образом остается неясным, является ли высказывание госсекретаря официальной позицией администрации Соединенных Штатов.
Ранее Дальневосточного федерального университета Андрей Губин предположил, что руководство КНР санкционирует силовую акцию против Тайваня в случае провозглашения островом независимости.