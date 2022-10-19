Сенат США хочет поставить на Тайвань оружия на 10 млрд долларов

На фоне рассмотрения Закона о разрешении национальной обороны госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай принял решение о силовом решении тайваньского вопроса в «гораздо более сжатые сроки», чем предполагалось ранее. К таким выводам он пришел после речи председателя КПК Си Цзиньпина, который в ходе выступления на ХХ съезде КПК подтвердил решимость курса на воссоединение с Тайванем. По его словам, несмотря на то, что приоритетным является мирное воссоединение, не исключены и более решительные шаги.