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Жительницу Пензы будут судить за организацию борделя

Общество
Жительницу Пензы будут судить за организацию борделя

Прокуратура Ленинского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в организации занятия проституцией.

Как установило следствие, злоумышленница решила организовать в Пензе платное оказание интимных услуг под видом деятельности массажного салона. Она попросила свою знакомую, не осведомленную о ее преступных намерениях, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, сообщает сетевое издание «Пенза-Обзор». Затем убедила подругу выдать ей доверенность на ведение всех дел.

После этого обвиняемая арендовала нежилое помещение на одной из центральных улиц. В этом «салоне» в течение двух лет оказывались платные секс-услуги. Деятельность притона была пресечена правоохранителями. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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