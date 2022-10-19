Жительницу Пензы будут судить за организацию борделя

После этого обвиняемая арендовала нежилое помещение на одной из центральных улиц. В этом «салоне» в течение двух лет оказывались платные секс-услуги. Деятельность притона была пресечена правоохранителями. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.