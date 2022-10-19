Аналитики 19FortyFive сообщили о применении боевых дельфинов ВС РФ в ходе спецоперации

Вооруженные силы РФ эффективно используют боевых дельфинов для борьбы с пловцами-диверсантами и морскими минами. Журналисты западного издания 19FortyFive публикуют данную информацию.
Эксперты издания отмечают, что специально подготовленные дельфины участвуют в защите военно-морской базы ВС РФ, находящейся в Севастополе. Украинская армия давно планирует начать атаку по этой базе, что могло бы привести к серьезным потерям боеприпасов. Для защиты военной базы ВС РФ применяют все доступные средства, включая боевых дельфинов.
Журналисты утверждают, что использование боевых дельфинов в ходе военной спецоперации не является российским нововведением. Дельфинов уже применяют для охраны морских баз в Северной Корее, США, Израиле. Млекопитающие отлично справляются с поиском диверсантов и подводных мин.