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Аналитики 19FortyFive сообщили о применении боевых дельфинов ВС РФ в ходе спецоперации

Армия
Аналитики 19FortyFive сообщили о применении боевых дельфинов ВС РФ в ходе спецоперации

Вооруженные силы РФ эффективно используют боевых дельфинов для борьбы с пловцами-диверсантами и морскими минами. Журналисты западного издания 19FortyFive публикуют данную информацию.

Эксперты издания отмечают, что специально подготовленные дельфины участвуют в защите военно-морской базы ВС РФ, находящейся в Севастополе. Украинская армия давно планирует начать атаку по этой базе, что могло бы привести к серьезным потерям боеприпасов. Для защиты военной базы ВС РФ применяют все доступные средства, включая боевых дельфинов.

Журналисты утверждают, что использование боевых дельфинов в ходе военной спецоперации не является российским нововведением. Дельфинов уже применяют для охраны морских баз в Северной Корее, США, Израиле. Млекопитающие отлично справляются с поиском диверсантов и подводных мин.

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