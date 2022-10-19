ФАН выяснил реальную причину ликвидации бизнеса Ани Лорак

Предприятие ООО «Ани Лорак Продакшн», принадлежащее украинской певице Каролине Куек, более известной как Ани Лорак, было ликвидировано не из-за нежелания певицы «порвать» с Россией. Ликвидация стала результатом многочисленных нарушений со стороны самой фирмы, которые Ани Лорак не смогла исправить.
Как выяснил ФАН, прежде всего последний бухгалтерский отчет сдан за 2019 год, что уже вызвало интерес налоговых органов еще в прошлом году. Помимо этого, компания привлекала высококвалифицированных иностранных специалистов к выполнению ряда работ, но не уведомила об этом ни территориальные, ни федеральные органы исполнительной власти в сфере миграции. В переводе означает, что компания «Ани Лорак Продакшн» для постановки шоу привлекала иностранцев, а деньги им платила «в черную» не оповещая об этом контролирующие органы, что запрещено законодательством. Кстати, в любой стране. За это правонарушение был оштрафован начальник отдела кадров предприятия на 70 тысяч рублей.
Неприятности у компании начались с уходом из нее (выходом из состава учредителей) Мурата Налчаджиоглу, бывшего супруга Каролины, в январе 2020 года. Уже в 2021 году появилась задолженность по уплате налогов, и предприятие перешло в статус «в процессе ликвидации», однако потом удалось решить проблемы и статус изменили на действующий.
Продолжалось это недолго — из-за пандемии, отмены концертов и корпоративов, предприятие, рассчитанное на производство больших шоу, просто не работало. В начале 2022 года налоговая, не получив отчислений от фирмы, начала проверку и выявила, что указанный в документах адрес недостоверный. Ани Лорак вынесли предупреждение и отметили этот факт. В течение полугода фирма должна была исправить нарушение, однако этого не сделала. Поэтому автоматом перешла в статус процесса ликвидации, который был завершен 11 октября этого года.
Ранее стало известно, что по требованию украинских беженцев в Германии отменили концерты Ани Лорак.