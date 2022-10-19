ФАН выяснил реальную причину ликвидации бизнеса Ани Лорак

Как выяснил ФАН, прежде всего последний бухгалтерский отчет сдан за 2019 год, что уже вызвало интерес налоговых органов еще в прошлом году. Помимо этого, компания привлекала высококвалифицированных иностранных специалистов к выполнению ряда работ, но не уведомила об этом ни территориальные, ни федеральные органы исполнительной власти в сфере миграции. В переводе означает, что компания «Ани Лорак Продакшн» для постановки шоу привлекала иностранцев, а деньги им платила «в черную» не оповещая об этом контролирующие органы, что запрещено законодательством. Кстати, в любой стране. За это правонарушение был оштрафован начальник отдела кадров предприятия на 70 тысяч рублей.