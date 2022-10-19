Разуваев: потуги США удержать рост цен за счет резервов нефти не дадут заметный эффект

Известно, продолжает он, что американцы просили саудитов не снижать квоты на добычу в рамках ОПЕК+ хотя бы до промежуточных выборов в ноябре. Саудиты их проигнорировали. Это локальный фактор, но эффект может быть какой-то, хотя и не очень значительный.