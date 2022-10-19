Разуваев: потуги США удержать рост цен за счет резервов нефти не дадут заметный эффект

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена начнет продавать нефть из Стратегического нефтяного резерва в попытке снизить цены в преддверии промежуточных выборов в ноябре, сообщило американское издание The National Interest. Насколько это целесообразно и как повлияет на мировые цены на энергоносители, рассказал корреспонденту ФАН финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«На самом деле, надо сказать, американские резервы не такие большие и, в принципе, часто применялась эта тактика продажи нефти из стратегических резервов, чтобы сбить цены. Но это был очень такой локальный и слабый фактор. То есть там нефть снижалось, но незначительно. Получится сейчас, не получится — не очень понятно. Но мне кажется, если брать нефть марки Brent, то отметка в 90 долларов за баррель (сейчас чуть ниже, но все равно приближается к 90) — это очень сильный психологический уровень поддержки и серьезно ниже нефть не пойдет», — прогнозирует эксперт.
Известно, продолжает он, что американцы просили саудитов не снижать квоты на добычу в рамках ОПЕК+ хотя бы до промежуточных выборов в ноябре. Саудиты их проигнорировали. Это локальный фактор, но эффект может быть какой-то, хотя и не очень значительный.
«Поэтому я не думаю, что что-то получится. Вообще, мне кажется, они надеялись, что рост ставки и укрепление доллара приведет к снижению цен на нефть. В теории все верно: повышение ставки и укрепление доллара плохо для сырья. Но все-таки не всегда это работает, особенно в нынешнем мире, где имеется очень серьезная инфляция. Вообще, у них там 8% и скачок цен на энергоносители. Так что сложно у них в этом отношении. Рост ставки не сработал, а на продажу стратегических резервов это вряд ли как-то серьезно повлияет», — считает Разуваев.
В Европе тоже сколь-нибудь серьезно этот маневр не отразится. Это только локальный фактор. Скорее всего, спекулянты на основании новости попытаются что-то отыграть. Но серьезно на рынок это не повлияет, подытожил аналитик.
Ранее Александр Разуваев заявил ФАН, что решением о снижении добычи нефти ОПЕК поставила США в тупиковую ситуацию.