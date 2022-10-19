Пашинский объяснил, почему украинские солдаты ломают полученное от НАТО оружие

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, опубликовали полную версию разговора с председателем Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергеем Пашинским.
Запись беседы появилась на канале «Шоу ВиЛ» на Rutube. Пранкеры поговорили с политиком от лица бывшего посла США в России Майкла Макфола. В беседе с «Макфолом» Пашинский подтвердил, что еще весной украинские военные слабо понимали, что делать с полученным от НАТО оружием и зачастую ломали его или бросали при отступлении.
«У нас в конце февраля – начале марта в окопах были брошенные Javelin, брошенные NLAW — почему? Их никто не обучил. Батарейка села, они его бросили, на этом все», — заявил Пашинский.
Лучшим образом ВСУ распорядились установками HIMARS, которые поручили бригадам реактивной артиллерии. Однако американские гаубицы М777 солдаты по незнанию ломали. Пашинский утверждает, что летом четверть установок была непригодна для боевой работы из-за того, что военные «не прочитали инструкцию, как их транспортировать».