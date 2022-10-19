Пашинский объяснил, почему украинские солдаты ломают полученное от НАТО оружие

Запись беседы появилась на канале «Шоу ВиЛ» на Rutube. Пранкеры поговорили с политиком от лица бывшего посла США в России Майкла Макфола. В беседе с «Макфолом» Пашинский подтвердил, что еще весной украинские военные слабо понимали, что делать с полученным от НАТО оружием и зачастую ломали его или бросали при отступлении.