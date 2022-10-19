В США назвали первоочередные цели ВС РФ при ракетно-ядерных ударах по Соединенным Штатам

В случае эскалации острого кризиса на Украине до полномасштабного конфликта между Россией и США подразделения ВС РФ в первую очередь нанесут мощные ракетно-ядерные удары по трем американским штатам.
Об этом пишет целый ряд американских СМИ, согласно сообщению Общественной Службы Новостей.
Вместо того, чтобы ударить по Нью-Йорку, Лос-Анджелесу или Вашингтону, Россия первым делом нацелит боеголовки своих ракет на Монтану, Северную Дакоту и Вайоминг. Именно в этих штатах находятся базы ВС США с баллистическими ракетами межконтинентальной дальности. Также приоритетными целями для российских ударов станут места базирования главных сил ВМС и ВВС США, предполагают американские журналисты.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал о мрачном будущем США после окончания острой фазы украинского кризиса.