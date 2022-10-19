Дома в районах реноваций приняли более 76 тысяч москвичей

По данным Бочкарева, в Москве организовано переселение из 559 ветхих многоквартирных домов в новые квартиры, возведенные по программе реновации, 94 тысяч москвичей. При этом на сегодняшний день 76,4 тысячи горожан уже переехали в новые квартиры, сообщает «Типичная Москва».