Дома в районах реноваций приняли более 76 тысяч москвичей

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил масштаб реализации программы реновации ветхого жилья.
По данным Бочкарева, в Москве организовано переселение из 559 ветхих многоквартирных домов в новые квартиры, возведенные по программе реновации, 94 тысяч москвичей. При этом на сегодняшний день 76,4 тысячи горожан уже переехали в новые квартиры, сообщает «Типичная Москва».
Как уточнил Бочкарев, в эксплуатацию уже введено 211 новостроек, более 90% из которых общей площадью в 2,7 миллиона квадратных метров сейчас заселяются. В кварталах реноваций предусмотрены все необходимые объекты соцкультбыта.