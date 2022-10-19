Концертный директор Морозов раскрыл реальный доход Аллы Пугачевой

Генеральный директор компании «РУ-Концерт» Евгений Морозов раскрыл реальный доход сбежавшей в Израиль примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Он считает, что певица накопила себе на безбедную старость.
«У Пугачевой был самый высокий гонорар — 350 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за часовое выступление. Думаю, что у нее есть немалые накопления. Хватит не только детям, но и внукам и правнукам», — рассказал Морозов kp.ru.
Сама Примадонна признавалась, что из нее получился плохой бизнесмен. Единственное дело, которое приносило ей немалую прибыль — продажа обуви собственного брэнда под названием «Алла Пугачева».