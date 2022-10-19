Экс-игрок «Локомотива» погиб при падении с 17-го этажа в центре Москвы

Тело мужчины с признаками падения с высоты обнаружили на козырьке подъезда жилого дома в центре Москвы. Погибшим оказался бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив» Максим Артемов, передает Telegram-канал Shot.
По опубликованным данным, происшествие случилось на улице Госпитальный Вал. Предварительно, 26-летний спортсмен выпал из пожарного окна на 17-м этаже.
От тяжелых повреждений пострадавший скончался на месте. По данному факту правоохранители организовали процессуальную проверку.