Продюсер Рудченко считает, что «Голубой огонек» ждет ребрендинг

Продюсер и критик Павел Рудченко высказался о будущем новогодней программы «Голубой огонек». Он считает, что передачу ждет ребрендинг.
«Остается надеяться, что в следующем году будут изменения. Об этом достаточно давно говорят. Стоит дать дорогу новым артистам. Не выезжать на старых, а обратить, наконец, внимание на восходящих», — заявил Рудченко порталу BLITZ+.
По словам продюсера, формат программы остается актуальным до сих, но его нужно разбавить «молодой кровью». Свое мнение о «Голубом огоньке» высказывал и критик Сергей Соседов. Он также считает, что передаче нужно меняться.