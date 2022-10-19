Посла Украины Корнийчука взбесил отказ министра обороны Израиля от переговоров с Киевом

Украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука взбесила реакция министра обороны страны Бени Ганца на инициативу о проведении телефонных переговоров с коллегой из Украины Алексеем Резниковым, передает The Jerusalem Post.
Дипломат вышел из себя после того, как глава израильского военного ведомства отказался от разговора с киевским представителем.
«Глубоко разочарован израильтянами, после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится», — сказал Корнийчук.
Ранее сообщалось, что Украина долго вела переговоры с Израилем по теме поставок ПРО, однако они оказались безуспешными.