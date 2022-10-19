Мэр Северодонецка рассказал корреспондентам ФАН о происходящем в городе

Корреспонденты Федерального агентства новостей пообщались с мэром Северодонецка Николаем Моргуновым. Он рассказал, что в городе нормализуется мирная жизнь, но впереди еще очень много работы по его полному восстановлению.
В населенном пункте до сих пор слышны выстрелы орудий, бьющих по противнику. Некоторые районы Северодонецка частично разрушены, однако, по словам градоправителя, это не повод опускать руки — необходимо быстро и решительно заниматься восстановлением.
«Город живет нормальной мирной жизнью, несмотря на те вещи, которые произошли после ухода украинских войск. Они достаточно ощутимы. Это достаточно большой урон, полностью разрушенная социальная инфраструктура. Тем не менее сегодня нормальная жизнь возвращается. Идет выдача пенсий, всех социальных выплат, которые предусмотрены в Луганской Народной Республике, также осуществляются», — рассказывает корреспондентам ФАН Николай Моргунов.
Накануне начали работать культурные центры. Они необходимы для психологической разгрузки населения. Большинство горожан во время боевых действий становились заложниками в своих домах, ожидая пока их район освободят союзные войска РФ.
Ради отвлечения людей от происходящего заработал кинозал, для северодончан проводятся выставки, возобновлена работа кружков, ориентированных на подрастающее поколение.
Однако главная задача администрации — восстановление инфраструктуры. Сейчас в городе подключены к электричеству более 200 домов, идет работа по газификации и водоснабжению.
«Проблем очень много, но они мужественно преодолеваются нашими электриками. Работа по подключению домов к газу также проводится. Цифра также приближается к 200. Проблема водоснабжения также решается. Сегодня один из водозаборов запущен. К сожалению, в очень плачевном состоянии находятся сети, по которым подается вода. Это вызвано тем, что украинская власть ни копейки не вкладывала в эту инфраструктуру и просто эксплуатировала все коммунальные услуги, оставшиеся после Советского Союза», — отмечает мэр Северодонецка.
Вместе с тем Вооруженные силы Украины уничтожили множество социальных объектов, в том числе и сети водоснабжения. Из-за этого коммунальные службы ежедневно ликвидируют прорывы на линиях. Также украинские военные бьют по другим инфраструктурным и социальным объектам.
«Пострадало несколько коммунальных предприятий, которые оказывали нашим жителям услуги. Это вывоз бытовых отходов, предприятия, которые обслуживали дома. Это было целенаправленно сделано. Была разбита социальная столовая, где горячими обедами бесплатно кормили порядка двух тысяч жителей Северодонецка. В эти объекты были нанесены удары», — рассказывает глава города.
Сейчас Северодонецк продолжают очищать от последствий боевых действий: остатков разрушенных домов, завалов на дорогах, свалок в жилых районах. Это стало возможно только вслед за разминирования города. Однако после очистки улиц от взрывных устройств ВСУ продолжило дальше портить жизнь северодончанам.
«Можно было заметить, как сразу становился чище город, и тогда был нанесен удар по предприятию, которое оказывало эти услуги. То же самое и по организации, обслуживающей жилой фонд. Я так понимаю, Украина понимала, что там сконцентрирована техника и наше желание восстановить фонд, а потому ВСУ ударили по этому объекту», — подытожил Николай Моргунов.
Сейчас боевые действия проходят в районе Сватово — Кременная, расположенном примерно в 20 километрах от Северодонецка. Украинские националисты не прекращают попытки прорваться в населенные пункты региона, но их отбивают российские военные.