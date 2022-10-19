Мэр Северодонецка рассказал корреспондентам ФАН о происходящем в городе

Сейчас Северодонецк продолжают очищать от последствий боевых действий: остатков разрушенных домов, завалов на дорогах, свалок в жилых районах. Это стало возможно только вслед за разминирования города. Однако после очистки улиц от взрывных устройств ВСУ продолжило дальше портить жизнь северодончанам.