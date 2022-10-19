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Колокольцев рассказал о ликвидации крупной нарколаборатории под Владимиром

Происшествия
Колокольцев рассказал о ликвидации крупной нарколаборатории под Владимиром

Сотрудники полиции и ФСБ ликвидировали лабораторию по изготовлению наркотиков во Владимирской области. Об успехе правоохранителей депутатам Госдумы рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Среди организаторов были жители области, Подмосковья и Молдавии. В лаборатории нашли 44 килограмма наркотических веществ и три тысячи литров химикатов для криминального производства.

В Подмосковье задержали 22-летнего гражданина Украины. Злоумышленник организовал лабораторию по производству синтетического наркотика, сообщило издание РИАМО.
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