Госдума одобрила в третьем чтении повышение пенсионного возраста для отдельных граждан

Закон, предусматривающий возможность повышения предельного возраста выхода на пенсию до 70 лет, был принят Государственной думой в третьем чтении.
Изменения касаются отдельных категорий руководителей ведомств, включая организации, подчиняющиеся правительству России. Закон устанавливает право продлить срок службы руководителю из высшей группы должностей при достижении им 65-летнего возраста.
Повысить пенсионный возраст можно только с согласия гражданина, также предусмотрено ограничение — достижение 70 лет. Норма распространяется и на гражданских служащих, относящихся к этой категории и работающих в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.