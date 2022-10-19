Госдума одобрила в третьем чтении повышение пенсионного возраста для отдельных граждан

Повысить пенсионный возраст можно только с согласия гражданина, также предусмотрено ограничение — достижение 70 лет. Норма распространяется и на гражданских служащих, относящихся к этой категории и работающих в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.